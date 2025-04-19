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Эбба Андерссон и Вильям Порома признаны лучшими лыжниками Швеции в прошедшем сезоне

Эбба Андерссон и Вильям Порома признаны лучшими лыжниками Швеции в прошедшем сезоне
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В Швеции прошёл традиционный гала-вечер, на котором были подведены итоги лыжного сезона-2024/2025 с награждением лучших спортсменов. Об этом сообщает Expressen.

Лучшими лыжниками прошедшего сезона были названы шестикратная чемпионка мира Эбба Андерссон и серебряный призёр ЧМ-2025 в гонке на 50 км Вильям Порома. Кроме того, в номинации «Лучшее выступление года» победителем стала Йонна Сундлинг (обладательница трёх золотых медалей ЧМ-2025), а в специальной номинации «Марафон на чемпионате мира» была отмечена Фрида Карлссон, собственно, и ставшая победительницей в этой дисциплине на первенстве мира в норвежском Тронхейме.

Также 23-летний Трульс Гиссельман стал обладателем приза в номинации «Прорыв года».

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