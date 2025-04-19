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Елена Вяльбе отреагировала на её включение Зеленским в санкционный список Украины

Елена Вяльбе отреагировала на её включение Зеленским в санкционный список Украины
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Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе ответила на вопрос, какое значение придаёт попаданию в санкционный список решением украинских властей.

«Мне всё равно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против Елены Вяльбе, олимпийского чемпиона 2020 года по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой, экс-чемпиона мира по боксу по версиям IBF и WBA в первой тяжёлой весовой категории Дениса Лебедева и бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO Руслана Проводникова.

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