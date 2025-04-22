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Егор Сорин рассказал о степени серьёзности травмы Татьяны Сориной

Егор Сорин рассказал о степени серьёзности травмы Татьяны Сориной
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о степени серьёзности травмы, которую на финале Кубка России – 2024/2025 получила лыжница Татьяна Сорина.

«С Татьяной мы только что вернулись из отпуска, где у неё не было никакой нагрузки на руку. В ближайшее время её ждет МРТ, по результатам будет понятно, что с рукой и какие дальнейшие действия будем предпринимать в плане реабилитации, восстановления, если это потребуется», – приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Напомним, Сорина получила травму в финале спринтерского забега, который проходил в рамках финала Кубка России – 2024/2025, столкнувшись на дистанции с Анастасией Фалеевой. Победу в том забеге одержала Наталья Терентьева, второй на финиш пришла Дарья Непряева (+0,13 секунды), замкнула тройку призёров Милена Габушева (+3,17 секунды).

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