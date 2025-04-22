Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сильнейшая спринтерша России Фалеева покинула группу Сорина и перешла к Бородавко

Сильнейшая спринтерша России Фалеева покинула группу Сорина и перешла к Бородавко
Комментарии

Победительница спринтерского зачёта Кубка России последних двух сезонов лыжница Анастасия Фалеева покинула группу Егора Сорина. К сезону-2025/2026 Фалеева будет готовиться в группе старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

«Анастасия Фалеева переходит в мою группу. В отношениях между спортсменом и тренером всегда бывают понимание и непонимание. Поэтому у нас есть возможность дать спортсменам полностью реализовать себя, если они считают, что с другим тренером могут подняться на более высокий уровень», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Отметим, что в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Фалеева заняла седьмое место. Титул чемпионки завоевала Дарья Непряева, представляющая группу Сорина.

Материалы по теме
Как изменится сборная России по лыжам в олимпийском сезоне?
Как изменится сборная России по лыжам в олимпийском сезоне?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android