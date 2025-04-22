Сильнейшая спринтерша России Фалеева покинула группу Сорина и перешла к Бородавко

Победительница спринтерского зачёта Кубка России последних двух сезонов лыжница Анастасия Фалеева покинула группу Егора Сорина. К сезону-2025/2026 Фалеева будет готовиться в группе старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

«Анастасия Фалеева переходит в мою группу. В отношениях между спортсменом и тренером всегда бывают понимание и непонимание. Поэтому у нас есть возможность дать спортсменам полностью реализовать себя, если они считают, что с другим тренером могут подняться на более высокий уровень», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Отметим, что в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Фалеева заняла седьмое место. Титул чемпионки завоевала Дарья Непряева, представляющая группу Сорина.