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«Люблю тебя». Жена Большунова опубликовала красивые фото с их отдыха на Мальдивах

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях фотографии с семейного отдыха на Мальдивах.

«Люблю тебя», — подписала Анна совместное фото с мужем на фоне океана.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а впервые стали родителями в августе 2022 года. У супругов родилась дочка, которую назвали Евой. Ева активно поддерживает папу на российских соревнованиях.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).