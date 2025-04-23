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«Она исчерпала лимит на операции». В сборной России рассказали о результатах МРТ Сориной

«Она исчерпала лимит на операции». В сборной России рассказали о результатах МРТ Сориной
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о том, насколько серьёзное повреждение получила олимпийская чемпионка Татьяна Сорина во время финала Кубка России — 2024/2025.

«МРТ выявила частичный разрыв сухожилия. Это не очень хорошо. Надо быть в будущем очень внимательным, чтобы впоследствии полного разрыва не происходило.

Думаю, месяц нужен будет, чтобы восстановиться. При этом нет противопоказаний не тренироваться вообще – есть просто определённые ограничения. Надеемся, что к началу активных тренировок этих ограничений станет меньше.

Больше всего надеемся, что не надо будет делать никаких операций. У Татьяны лимит на операции исчерпан в её спортивной карьере. Будем сейчас проводить ЛФК, различные физиопроцедуры – восстанавливаться, чтобы в будущем плечо не беспокоило. Время на это в межсезонье есть», – приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, Сорина получила травму в финале спринтерского забега, который проходил в рамках финала Кубка России — 2024/2025, столкнувшись на дистанции с Анастасией Фалеевой. Победу в том забеге одержала Наталья Терентьева, второй на финиш пришла Дарья Непряева (+0,13 секунды), замкнула тройку призёров Милена Габушева (+3,17 секунды).

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