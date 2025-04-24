Астрид Эйре Слинн отказалась от места в сборной Норвегии — VG

Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн отказывается от места в сборной Норвегии. Она будет готовиться с командой Team Aker Dæhlie под началом тренера Криса Йесперсена.

«У Астрид контракт с командой Aker Dæhlie до чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне в 2027 году. Мы вместе строим планы. Мы ведём диалог с Норвежской лыжной ассоциацией и надеемся, что в итоге всё получится», — приводит слова Йесперсена VG.

Контракт Слинн с Team Aker Dæhlie заключён до конца сезона-2026/2027. Менеджер сборной Норвегии Пер Элиас Калфосс сообщил, что Норвежская лыжная ассоциация не будет комментировать отбор в сборную до тех пор, пока он не будет объявлен в следующий понедельник.