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Утверждён проект состава сборной России по лыжным гонкам на сезон-2025/2026

Сегодня, 24 апреля, Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил проект состава национальной команды России по лыжным гонкам на спортивный сезон-2025/2026.

Основная сборная России:

Группа тренера Юрия Бородавко:

Александр Большунов, Артём Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Алёна Баранова, Мария Истомина, Елизавета Пантрина, Анастасия Фалеева.

Группа Егора Сорина:

Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин, Александр Бакуров, Сергей Волков, Никита Денисов, Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Группа Петра Седова:

Александр Ившин, Платон Исламшин, Кирилл Кочегаров, Вячеслав Мамичев, Владислав Осипов, Дмитрий Пузанов, Никита Родионов, Павел Соловьёв, Илья Чертков, Анастасия Кулешова, Екатерина Никитина.

Группа Андрея Нутрихина:

Руслана Дьякова, Арина Каличева, Елизавета Маслакова, Алина Пеклецова, Арина Рощина, Екатерина Шибекина, Ксения Шорохова.

Группа Олега Перевозчикова:

Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Павел Козадаев, Илья Семиков, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.

Юниорская сборная России:

Группа Александра Кравченко:

Арсений Поздеев, Артём Барков, Антон Дроботов, Матвей Кетов, Владислав Ожигин, Данил Повисьма, Андрей Сахаров, Павел Сергеев.

Группа Артемия Гельманова:

Зарина Кутлумбаева, Маргарита Антонова, Алёна Кичигина, Анна Корякова, Ульяна Лебедева, Мария Нагавкина, Алёна Плечёва, Инна Рыбкина.