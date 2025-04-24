Ступак — об ОИ-2026: в моей душе живёт гномик, который говорит, что всё будет нормально

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Юлия Ступак поделилась мнением о перспективах российских спортсменов выступить на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

— Не факт, что мы вообще туда поедем. В глубине моей души живёт позитивный маленький гномик, который говорит, что всё будет нормально.

— Ты следила за международными соревнованиями всё это время?

— Периодически.

— Смотрела с грустью?

— Нет. Честно говоря, наблюдать за гонками я начала только с этого сезона. До того они были мне неинтересны, у меня не было никакого желания наблюдать за международными соревнованиями. Со временем, когда я хорошо отдохнула и действительно соскучилась по лыжам, пробудился интерес к иностранным турнирам, — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

Турнир по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт в итальянском Тоблахе. Сборную России пока не допустили до отборочных стартов в нейтральном статусе.