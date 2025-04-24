Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ступак — об ОИ-2026: в моей душе живёт гномик, который говорит, что всё будет нормально

Ступак — об ОИ-2026: в моей душе живёт гномик, который говорит, что всё будет нормально
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Юлия Ступак поделилась мнением о перспективах российских спортсменов выступить на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

— Не факт, что мы вообще туда поедем. В глубине моей души живёт позитивный маленький гномик, который говорит, что всё будет нормально.

— Ты следила за международными соревнованиями всё это время?
— Периодически.

— Смотрела с грустью?
— Нет. Честно говоря, наблюдать за гонками я начала только с этого сезона. До того они были мне неинтересны, у меня не было никакого желания наблюдать за международными соревнованиями. Со временем, когда я хорошо отдохнула и действительно соскучилась по лыжам, пробудился интерес к иностранным турнирам, — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

Турнир по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт в итальянском Тоблахе. Сборную России пока не допустили до отборочных стартов в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Александр Легков предположил, сколько российских лыжников могут допустить на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android