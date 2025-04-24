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«Все спортсмены встанут за неё горой». Ступак — о президенте ФЛГР Елене Вяльбе

«Все спортсмены встанут за неё горой». Ступак — о президенте ФЛГР Елене Вяльбе
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак высказалась о возможном уходе Елены Вяльбе с поста президента Федерации лыжных гонок РФ.

«Без неё я не представляю нашу федерацию. Не вижу ни одного претендента на пост Елены Валерьевны. Это вообще не обсуждается. Она создала грамотную команду, настоящую машину лыжных гонок, которая работает исправно. В федерации все друг друга уважают, поэтому я считаю, что мы идём в нужном направлении. Уверена, абсолютно все спортсмены поддержат Елену Валерьевну и встанут за неё горой.

Более того, представители других федераций говорят, что нам с ней крупно повезло. Во-первых, Елена Валерьевна сама была лыжницей, а во-вторых, она искренне переживает за развитие этого вида спорта и предпринимает очень многое, чтобы сделать его лучше. Елена Валерьевна действительно любит нас. На мой взгляд, она абсолютно точно находится на своём месте, благодаря чему федерация развивается», — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

Напомним, выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) запланированы на 2026 год. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщал, что планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.

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