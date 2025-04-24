«Я бегаю не ради денег». Ступак — на вопрос, пойдёт ли в Госдуму после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос о работе в Госдуме РФ после окончания спортивной карьеры.

«Для меня в любой отрасли наиболее важен смысл, который я пытаюсь нести в массы. Это может прозвучать странно, но на лыжах я бегаю не ради денег. Так происходит со всеми делами, за которые я берусь. Меня не привлекут даже самые большие суммы, если в деле нет той идеи, которая мне импонирует.

Никогда не смотрю на финансовую составляющую, а иду туда, где мне действительно хочется быть. Я проходила это миллион раз. Если человек идёт в Госдуму, то он обязан стараться и приносить пользу обществу. Если человек становится спикером, то он должен делиться своей энергией и опытом с другими людьми. Для меня основополагающие вещи — это наличие смысла и горящих глаз, а не простое желание где-то засветиться и пропиариться. Это не моя тема», — приводит слова Ступак Metaratings.ru.