Дарья Непряева опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае

Чемпионка мира 2022 года среди юниоров российская лыжница Дарья Непряева опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Дубае (ОАЭ).
«Просто наслаждаюсь», — подписала солнечные фото Непряева.
Фото: из личного архива Дарьи Непряевой
Фото: из личного архива Дарьи Непряевой
Фото: из личного архива Дарьи Непряевой
Фото: из личного архива Дарьи Непряевой
Для 22-летней Непряевой сезон-2024/2025 стал прорывным. Дарья выиграла общий зачёт Кубка России, а также завоевала россыпь медалей на чемпионате России: серебро в скиатлоне и смешанной эстафете, золото в эстафете и командном спринте (вместе с сестрой Натальей Терентьевой), а также бронзу в гонке на 10 км с раздельным стартом.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины:
1. Дарья Непряева — 1046 очков
2. Екатерина Смирнова — 897
3. Елизавета Маслакова — 775