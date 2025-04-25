Дарья Непряева опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае

Чемпионка мира 2022 года среди юниоров российская лыжница Дарья Непряева опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Дубае (ОАЭ).

«Просто наслаждаюсь», — подписала солнечные фото Непряева.

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Для 22-летней Непряевой сезон-2024/2025 стал прорывным. Дарья выиграла общий зачёт Кубка России, а также завоевала россыпь медалей на чемпионате России: серебро в скиатлоне и смешанной эстафете, золото в эстафете и командном спринте (вместе с сестрой Натальей Терентьевой), а также бронзу в гонке на 10 км с раздельным стартом.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины:

1. Дарья Непряева — 1046 очков

2. Екатерина Смирнова — 897

3. Елизавета Маслакова — 775