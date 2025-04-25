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Чемпионка Франции в слаломе погибла после падения на тренировке. Ей было 18 лет

Чемпионка Франции в слаломе погибла после падения на тренировке. Ей было 18 лет
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Чемпионка Франции U-18 в слаломе Марго Симон трагически погибла во время тренировки в рамках соревнований Red Bull Alpine Park, которые с 24 по 27 апреля проходят в Валь-д'Изере (Франция). Девушке было 18 лет.

По данным Le Dauphiné Libéré, Симон погибла рано утром 24 апреля в результате несчастного случая (падения) во время тренировки. Врач неотложной помощи немедленно отреагировал на инцидент, однако попытки реанимировать Марго оказались безуспешными. Прокуратура Альбервиля начала расследование обстоятельств трагедии.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) уже выразила соболезнования близким Симон.

«FIS выражает искренние соболезнования семье и близким Марго и предлагает свою полную поддержку в это невероятно трудное время», — в частности, говорится в заявлении.

Отметим, что турнир Red Bull Alpine Park организован чемпионом Олимпиады-2022 в слаломе французом Клеманом Ноэлем. Соревнования предусматривали элементы параллельного слалома и фристайла.

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