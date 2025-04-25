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«Попросила дать мне ещё немного времени». Йохауг — о решении продолжить карьеру

«Попросила дать мне ещё немного времени». Йохауг — о решении продолжить карьеру
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что ещё не приняла решение о продолжении карьеры.

«Я устала после долгого и насыщенного событиями сезона и чувствую, что сейчас не готова принять решение о будущем. Поэтому попросила дать мне ещё немного времени, прежде чем принять окончательное решение. Для меня важно, чтобы такое важное решение было принято, когда будут силы и я буду готова», — приводит слова Йоахуг Ski-Nordique.

Напомним, Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Соревнования прошли с 26 февраля по 9 марта, Йохауг завоевала на ЧМ-2025 три серебряные и одну бронзовую медаль.

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