Стал известен состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на сезон-2025/2026

Сборная Финляндии по лыжным гонкам обнародовала состав на предстоящий сезон-2025/2026. В национальную команду под руководством главного тренера Теему Пасанена вошли:

Мужчины: Вилле Ахонен, Нико Анттола, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Эмиль Лиекари, Реми Линдхолм, Нийло Мойланен, Йони Мяки, Арси Руусканен, Лаури Вуоринен.

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кяхяря, Катри Люлюнперя, Юханна Матинтало, Хилла Ниемеля, Криста Пярмякоски, Вильма Рюютти, Аманда Саари.

Трёхкратный олимпийский чемпион Йиво Нисканен и его сестра Кертту Нисканен не входят в состав национальной сборной, но готовятся к олимпийскому сезону по собственным планам тренировок.