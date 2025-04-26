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Дом родителей Большунова уничтожен украинским боеприпасом — «Mash на спорте»

Дом родителей Большунова уничтожен украинским боеприпасом — «Mash на спорте»
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Дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова уничтожен прямым попаданием украинского боеприпаса, сообщает «Mash на спортe». Они проживали в селе Подывотье Севского района Брянской области.

Родители Большунова долго не хотели уезжать из родных мест, даже несмотря на непрекращающиеся обстрелы домов мирных жителей и попытки ВСУ зайти в населённый пункт. По информации источника, вчера днём, 25 апреля, дом обстреляли осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели.

По предварительным данным, семья Большуновых уехала из родного села до начала атаки.

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