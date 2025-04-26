Отец Александра Большунова отреагировал на попадание в его дом боеприпаса

Отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова прокомментировал информацию о попадании в его дом украинского боеприпаса.

«Да, наш дом взорвали. Моя душа не может этого понять и принять. Вся жизнь была положена на его строительство. Там вся история нашей семьи, нашей жизни. Надеюсь, что с божьей помощью пройдём через всё, что нам уготовано на жизненном пути», — рассказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Дом родителей Большунова находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Вчера днём, 25 апреля, дом обстреляли осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что родители Большунова давно там не жили.