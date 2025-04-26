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«Они давно там не жили». Бородавко — о попадании боеприпаса в дом родителей Большунова

«Они давно там не жили». Бородавко — о попадании боеприпаса в дом родителей Большунова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость об уничтожении украинским боеприпасом дома родителей трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова.

«Дом родителей Большунова пострадал. Ему позвонили и сказали, что дом разрушен прямым попаданием снаряда. Они давно там не жили», — приводит слова Бородавко телеграм-канал агентства «РИА Новости Спорт».

Дом родителей Большунова находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Вчера днём, 25 апреля, дом обстреляли осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели.

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