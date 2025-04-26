«Они давно там не жили». Бородавко — о попадании боеприпаса в дом родителей Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость об уничтожении украинским боеприпасом дома родителей трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова.
«Дом родителей Большунова пострадал. Ему позвонили и сказали, что дом разрушен прямым попаданием снаряда. Они давно там не жили», — приводит слова Бородавко телеграм-канал агентства «РИА Новости Спорт».
Дом родителей Большунова находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Вчера днём, 25 апреля, дом обстреляли осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели.