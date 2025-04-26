«Очередное препятствие нужно брать с холодной головой». Отец Большунова — о потере дома

Александр Большунов, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, философски высказался по поводу попадания в его дом украинского боеприпаса.

«Будем жить, несмотря на те трудности, через которые мы просто обязаны пройти в своей жизни, очередное препятствие нужно брать с холодной головой», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Дом родителей Большунова находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Вчера днём, 25 апреля, дом обстреляли осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что родители Большунова давно там не жили.