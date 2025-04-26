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Наталья Терентьева показала фото в купальнике и панаме с отдыха на Мальдивах

Наталья Терентьева показала фото в купальнике и панаме с отдыха на Мальдивах
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Олимпийская чемпионка Пекина-2020 в эстафете российская лыжница Наталья Терентьева поделилась фото с отпуска на Мальдивах.

«Неважно, какая на тебе панамка, когда ты в ней на Мальдивах», — подписала фото Терентьева на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Натальи Терентьевой

Напомним, Наталья Терентьева в августе 2024 года родила дочь, а в декабре уже приняла участие в этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Она заняла итоговое пятое место в общем зачёте Кубка России. На чемпионате страны Терентьева завоевала четыре золотые медали, победив в скиатлоне, личном и командном спринте и в составе сборной Татарстана в эстафете. Также в её активе серебряная награда за второе место в смешанной эстафетной гонке.

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