Отец Большунова — о разрушенном доме: Саше больно. Здесь началась его лыжная карьера

Отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова рассказал о попадании в его дом украинского боеприпаса.

– Дом разрушен. Снаряд попал в середину дома, и всё сгорело. Мы живём прямо на границе с Украиной. Это всего в паре километров отсюда. Конечно, Саше больно. Вот тут всё и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера.

Кажется, остались только кирпичные стены. Даже не поехал туда, не хочу себя ещё больше огорчать. До сих пор не могу обрести душевный покой.

– Там хранились призы вашего сына?

– Нет, это была просто мелочь. Большая часть находится в доме Саши.

– Вы собираетесь перестраивать дом?

– Пока рано говорить. Он уже стал частью истории. Мы давно надеемся на мир. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Большунова-старшего VG.

Напомним, дом родителей Большунова находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. В пятницу, 25 апреля, дом обстреляли осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели.