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«Мама, я в экстазе». Савелий Коростелёв посетил матч «Барселоны» на Кубке Испании

«Мама, я в экстазе». Савелий Коростелёв посетил матч «Барселоны» на Кубке Испании
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Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв посетил матч футбольного клуба «Барселона» в финале Кубка Испании против мадридского «Реала». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Барселоны».

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Мама, я в экстазе. То заветное, ради чего я тут.

Простите за спам, но по другому это не передать. Visca el Barca. Все спать», — написал Коростелёв в социальных сетях.

Ранее Савелий Коростелёв рассказал «Чемпионату» о желании посетить матч «Барселоны».

Напомним, 21-летний Коростелёв стал победителем общего зачёта Кубка России — 2024/2025. Второе место занял Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Савелий также выиграл дистанционный зачёт Кубка России.

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