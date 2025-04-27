«Мама, я в экстазе». Савелий Коростелёв посетил матч «Барселоны» на Кубке Испании

Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв посетил матч футбольного клуба «Барселона» в финале Кубка Испании против мадридского «Реала». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Барселоны».

«Мама, я в экстазе. То заветное, ради чего я тут.

Простите за спам, но по другому это не передать. Visca el Barca. Все спать», — написал Коростелёв в социальных сетях.

Ранее Савелий Коростелёв рассказал «Чемпионату» о желании посетить матч «Барселоны».

Напомним, 21-летний Коростелёв стал победителем общего зачёта Кубка России — 2024/2025. Второе место занял Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Савелий также выиграл дистанционный зачёт Кубка России.