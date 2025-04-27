«Невероятная атмосфера». Лыжник Коростелёв — о посещении матча «Барселоны» и «Реала»

Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв поделился эмоциями от посещения матча финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Спортсмен болеет за «Барселону».

«Это была просто какая-то невероятная атмосфера. Ты заходишь просто на трибуну и уже чувствуешь, насколько это будет классно. Я не знал ни одной кричалки «Барселоны». Это был первый раз, когда я пришёл на матч. Но к 70-й минуте я настолько завёлся, что я просто орал каждую кричалку. Потому что был на фанатском секторе.

Просто столько эмоций я не получал давным-давно. Это было что-то с чем-то… Я не знаю, как это передать. Вот видео в телеграме, это максимум, что можно. То есть это надо прочувствовать. По телевизору это вообще не ощущается никак. Вот только вживую, только так», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.