Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Невероятная атмосфера». Лыжник Коростелёв — о посещении матча «Барселоны» и «Реала»

«Невероятная атмосфера». Лыжник Коростелёв — о посещении матча «Барселоны» и «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв поделился эмоциями от посещения матча финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Спортсмен болеет за «Барселону».

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Это была просто какая-то невероятная атмосфера. Ты заходишь просто на трибуну и уже чувствуешь, насколько это будет классно. Я не знал ни одной кричалки «Барселоны». Это был первый раз, когда я пришёл на матч. Но к 70-й минуте я настолько завёлся, что я просто орал каждую кричалку. Потому что был на фанатском секторе.

Просто столько эмоций я не получал давным-давно. Это было что-то с чем-то… Я не знаю, как это передать. Вот видео в телеграме, это максимум, что можно. То есть это надо прочувствовать. По телевизору это вообще не ощущается никак. Вот только вживую, только так», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Мама, я в экстазе». Савелий Коростелёв посетил матч «Барселоны» на Кубке Испании
Материалы по теме
«Барса» с драмой вырвала Кубок в шедевральном финале! «Реал» сломила ошибка Модрича
«Барса» с драмой вырвала Кубок в шедевральном финале! «Реал» сломила ошибка Модрича
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android