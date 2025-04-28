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Лыжница Юлия Ступак баллотируется в депутаты городской думы Республики Коми

Лыжница Юлия Ступак баллотируется в депутаты городской думы Республики Коми
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак выдвинула кандидатуру в депутаты городской думы Республики Коми.

Ступак баллотируется на праймериз «Единой России». Это стало известно из регистрационных данных на официальном портале предварительного голосования политической партии.

Отмечается, что Ступак выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата городской думы Республики Коми от пятой Ираёльской территориальной группы.

Ранее стало известно, что в депутаты Воронежской городской думы баллотируется олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

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