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Терезе Йохауг не вошла в состав сборной Норвегии на сезон-2025/2026

Терезе Йохауг не вошла в состав сборной Норвегии на сезон-2025/2026
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Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2025/2026. Он был объявлен в эфире норвежского телеканала NRK.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг пока не вошла в состав команды. Она ещё не приняла окончательное решение по поводу продолжения карьеры.

Женщины:
Юлие Мире
Кристин Фоснес
Лотта Венг
Матильде Мюрвольд
Хейди Венг
Тириль Венг
Нра Саннес
Маргрете Бергане
Кристине Ставос Шистад

Мужчины:
Симен Хегстад Крюгер
Ансгар Эвенсен
Ян Томас Йенссен
Эрик Вальнес
Мартин Лёвстрем Нюэнгет
Харальд Амундсен
Андреас Фьюрден Рее
Эвен Нортуг
Ивер Тильдхейм Андерсен
Оскар Опстад Вике
Йоханнес Клебо

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