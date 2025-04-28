Терезе Йохауг не вошла в состав сборной Норвегии на сезон-2025/2026

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2025/2026. Он был объявлен в эфире норвежского телеканала NRK.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг пока не вошла в состав команды. Она ещё не приняла окончательное решение по поводу продолжения карьеры.

Женщины:

Юлие Мире

Кристин Фоснес

Лотта Венг

Матильде Мюрвольд

Хейди Венг

Тириль Венг

Нра Саннес

Маргрете Бергане

Кристине Ставос Шистад

Мужчины:

Симен Хегстад Крюгер

Ансгар Эвенсен

Ян Томас Йенссен

Эрик Вальнес

Мартин Лёвстрем Нюэнгет

Харальд Амундсен

Андреас Фьюрден Рее

Эвен Нортуг

Ивер Тильдхейм Андерсен

Оскар Опстад Вике

Йоханнес Клебо