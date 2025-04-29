Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Получился хорошим». Елена Вяльбе оценила сезон-2024/2025 в российских лыжных гонках

«Получился хорошим». Елена Вяльбе оценила сезон-2024/2025 в российских лыжных гонках
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги сезона-2024/2025 в российских лыжах.

«Прошёл очередной сезон. По нашему мнению, он получился хорошим. Не сорвался ни один старт. Спасибо огромное организаторам, благодаря им мы хорошо провели финал.

Знаю, что было много дискуссий из-за того, что весь февраль мы почти не соревновались. Это было сделано по просьбе тренерского штаба, и я с ним согласна. Нужно тренироваться, это совсем другое. Всегда так происходит перед Олимпиадой или чемпионатом мира. Пришли к выводу, что есть смысл дать возможность просто потренироваться. Спортсмены это оценили», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Лыжница Юлия Ступак баллотируется в депутаты городской думы Республики Коми
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android