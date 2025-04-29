«Получился хорошим». Елена Вяльбе оценила сезон-2024/2025 в российских лыжных гонках

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги сезона-2024/2025 в российских лыжах.

«Прошёл очередной сезон. По нашему мнению, он получился хорошим. Не сорвался ни один старт. Спасибо огромное организаторам, благодаря им мы хорошо провели финал.

Знаю, что было много дискуссий из-за того, что весь февраль мы почти не соревновались. Это было сделано по просьбе тренерского штаба, и я с ним согласна. Нужно тренироваться, это совсем другое. Всегда так происходит перед Олимпиадой или чемпионатом мира. Пришли к выводу, что есть смысл дать возможность просто потренироваться. Спортсмены это оценили», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.