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Вяльбе: в сборной России нет никаких авансов и возможностей попасть туда по блату

Вяльбе: в сборной России нет никаких авансов и возможностей попасть туда по блату
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о системе отбора в российскую лыжную сборную.

«В сборной нет никаких авансов и возможностей попасть туда по блату. У нас решают доли секунды. Бывают моменты, когда кто-то заболел, но у нас таких нет. Опытные спортсмены или нет, у нас есть костяк команды. Это уже взрослые лыжники, но молодые тоже являются лидерами. Вернётся Вероника Степанова, которой не надо было никуда отбираться — она была в декретном отпуске и вернётся в команду.

Лыжный спорт очень омолодился, и не только в России. Раньше мужчины к 30 годам только начинали расцветать, а сейчас молодые ребята и девчонки во многих командах на лидирующих позициях», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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