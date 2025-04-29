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«Наша цель — Олимпиада». Вяльбе — о цели лыжников сборной России

«Наша цель — Олимпиада». Вяльбе — о цели лыжников сборной России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что является главной целью для лыжников сборной России и насколько высок уровень конкуренции внутри сборной.

«Не люблю, когда говорят о мотивации. У спортсмена должна быть цель, у нас это Олимпиада. Мы должны к ней стремиться. Кубок России прошёл на большом драйве.

Но конкуренция как у мужчин, так и у женщин колоссальная. Выиграть всё не удаётся. Есть молодые девчонки юного возраста, которые не смотрят ни на чьи регалии и кусаются на стартах. Есть несколько групп, и конкуренция между ними и тренерами видна», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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