Вяльбе: ждём решения международной федерации, допустят ли нас до следующего сезона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что информация о возможном возвращении сборной России на международные соревнования появится в середине июня.

«Мы ждём решения международной федерации, допустят ли нас до следующего сезона. Что касается Олимпиады, если МОК и специальная комиссия решат, мы готовы. Планируем и надеемся, что проблем с выездами не получится. Тогда будем выезжать в среднегорье, Италию, Австрию. В противном случае тренируемся внутри страны и готовимся к внутрироссийским стартам. Ждём новостей в середине июня, конгресс — 13-го числа», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.