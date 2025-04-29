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Елена Вяльбе назвала регионы России с развитой лыжной инфраструктурой

Елена Вяльбе назвала регионы России с развитой лыжной инфраструктурой
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила развитие лыжной инфраструктуры в разных российских регионах.

«Татарстан просто взлетел над всей Россией в лыжных гонках. Не только по количеству спортсменов, но и по инфраструктуре. Пошли подвижки с Ханты-Мансийском, хорошо развивается Кировск. Нам не нужны монументальные здания из стекла и бетона. Есть не такие дорогие конструкции, в которых можно объединить всё.

Не сказать, что где-то мы открыли что-то кардинально новое. Но идём навстречу регионам, не потеряли Малиновку. В следующем сезоне чемпионат пройдёт в Южно-Сахалинске. После Магадана это один из моих любимых регионов», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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