Вяльбе прокомментировала ситуацию, произошедшую с домом родителей Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию, произошедшую с домом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Саша не ответил мне на звонок и сообщение. Общалась с его родителями, сложно делать громкие заявления. Я не очень хотела этого. Мы на связи с родителями Большунова, но не очень понимаю, как я могу эту ситуацию прокомментировать», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, дом родителей Большунова, находящийся в Брянской области, был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели.