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«Этический вопрос». Елена Вяльбе — о том, почему не смотрит международные соревнования

«Этический вопрос». Елена Вяльбе — о том, почему не смотрит международные соревнования
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что по этическим соображениям не следит за международными соревнованиями в отсутствии российской сборной.

«Я лично не смотрю международные соревнования, это этический вопрос. Аналитики пытаются сравнивать с зарубежными оценками. Для меня это утопия, не знаю, как это можно определить, когда один находится в Сыктывкаре, а другой — в Тронхейме. Там более скользкий снег. В плавании или в лёгкой атлетике всё предельно ясно, здесь же… Но я уверена, что на международной арене мы не выступали бы хуже, чем до 24 февраля», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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