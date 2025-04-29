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Вяльбе — о Губерниеве: с удовольствием пойду на выборы президента ФЛГР с ним

Вяльбе — о Губерниеве: с удовольствием пойду на выборы президента ФЛГР с ним
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о давлении на себя на фоне регулярной критики со стороны журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.

«Выборы в ФЛГР проходят раз в четыре года. В конце мая — начале июня 2026 года они тоже состоятся. Если какой-то из регионов посчитает нужным меня выдвинуть, я пойду на выборы. Я ещё полна энергии и желания.

Никакого давления со стороны лыжников или СМИ не чувствую. Если вы хотите намекнуть на отдельно взятого человека, вы знаете, что я не обращаю на него внимания. Если какой-то регион выдвинет его, я с удовольствием пойду на выборы с ним», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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