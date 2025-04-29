«Как на допинг-контроле». Вяльбе — о применении безфторовых смазок для лыж

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о положении дел с безфторовыми смазками для лыж в России.

«Поменяем смазку, когда это будет необходимо. Покупаем новую фуру, заносим новые щётки, парафины без фтора. Но он есть везде, даже в зубной пасте или шампуне. Мы готовимся к этому, но внутри страны… Кто-то говорил, что надо вводить санкции против этого.

Надо договориться, чтобы фтор убрали, тогда через три-четыре года можно приходить с кнутом и наказывать. Сейчас это как на допинг-контроле. Но в России мы пока ничего предпринимать не будем, потому что фтора пока очень много», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.