«Это радует». Елена Вяльбе высказалась о популярности лыжных гонок среди молодёжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о популярности лыжных гонок среди молодого поколения.

«Юные лыжники идут в этот спорт. По 200-300 человек приезжают на детские соревнования, выступают. Это радует», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Елена Вяльбе отметила развитие лыжной инфраструктуры в разных российских регионах, а также ответила, что является главной целью для лыжников сборной России и насколько высок уровень конкуренции внутри сборной.

Напомним, российские спортсмены с 2022 года отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от международных соревнований до дальнейшего уведомления.