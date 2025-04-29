Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это радует». Елена Вяльбе высказалась о популярности лыжных гонок среди молодёжи

«Это радует». Елена Вяльбе высказалась о популярности лыжных гонок среди молодёжи
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о популярности лыжных гонок среди молодого поколения.

«Юные лыжники идут в этот спорт. По 200-300 человек приезжают на детские соревнования, выступают. Это радует», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Елена Вяльбе отметила развитие лыжной инфраструктуры в разных российских регионах, а также ответила, что является главной целью для лыжников сборной России и насколько высок уровень конкуренции внутри сборной.

Напомним, российские спортсмены с 2022 года отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Материалы по теме
Елена Вяльбе назвала регионы России с развитой лыжной инфраструктурой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android