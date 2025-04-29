«Скажу, чтобы почаще приглашали». Вяльбе — об отсутствии женщин-комментаторов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отсутствии женщин-комментаторов в лыжах

«Почему нет женщин-комментаторов? Вот, эти телевизионщики! Но, наверное, я и не знаю, есть ли женщины, которые смогли бы комментировать лыжные гонки. Скажу, чтобы почаще приглашали девчонок сокомментаторами на мужские соревнования», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что информация о возможном возвращении сборной России на международные соревнования появится в середине июня, а также поделилась главной целью сборной России.