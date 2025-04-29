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Вяльбе ушла от ответа на вопрос, почему не отвечает Губерниеву

Вяльбе ушла от ответа на вопрос, почему не отвечает Губерниеву
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на вопрос журналиста, почему никогда не отвечает регулярно критикующему её известному ведущему и комментатору Дмитрию Губерниеву.

— Почему не отвечаете Губерниеву?
— Вам тоже советую перейти к следующему вопросу, — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в последнее время 50-летний Губерниев неоднократно заявлял о намерении возглавить ФЛГР после Вяльбе. В частности, журналист на постоянной основе выражал мнение, что при Елене Вяльбе российские лыжники никогда не вернутся на международные соревнования, ссылаясь на излишне, на его взгляд, жёсткие заявления последней в адрес западных стран.

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