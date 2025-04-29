Вяльбе ушла от ответа на вопрос, почему не отвечает Губерниеву

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на вопрос журналиста, почему никогда не отвечает регулярно критикующему её известному ведущему и комментатору Дмитрию Губерниеву.

— Почему не отвечаете Губерниеву?

— Вам тоже советую перейти к следующему вопросу, — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в последнее время 50-летний Губерниев неоднократно заявлял о намерении возглавить ФЛГР после Вяльбе. В частности, журналист на постоянной основе выражал мнение, что при Елене Вяльбе российские лыжники никогда не вернутся на международные соревнования, ссылаясь на излишне, на его взгляд, жёсткие заявления последней в адрес западных стран.