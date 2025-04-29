Елена Вяльбе: мне кажется, спортсмены боятся выходить на «Бессмертный полк»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что спортсмены боятся ходить на акцию-шествие «Бессмертный полк».

«Мне кажется, спортсмены боятся выходить на «Бессмертный полк». Допустят на Олимпиаду или нет, никто не знает. Но я надеюсь, что получится сходить, если такой будет», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Бессмертный полк» — общероссийское движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны. В 2025 году акция пройдёт в офлайн- и онлайн-форматах.

Российские лыжники отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. Олимпиада‑2026 пройдет 6-22 февраля в двух городах: Милан и Кортина‑д’Ампеццо.