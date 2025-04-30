Ступак рассказала, завершит ли карьеру в связи с возможной депутатской деятельностью

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак объяснила выдвижение своей кандидатуры в депутаты Государственного совета Республики Коми.

«Друзья, я родилась и выросла в Республике Коми, и медали я тоже всегда зарабатывала не только для себя и страны, но и для своей Республики. Да, я баллотируюсь на пост депутата.

Важные моменты:

1. В случае победы это будет работа на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах.

2. Я не закончила спортивную карьеру. Я тренируюсь и буду продолжать выступать!

3. Я знаю спорт изнутри, но самое главное — я понимаю, что можно привнести в развитие спорта в Республике.

Главный вопрос, который сейчас всех волнует: «Для чего я это делаю?»

Отвечаю: для меня всегда было важным оставить после себя след. И даже если этот след будет хоть и мал, но ценен для подрастающего поколения, то я уже буду счастлива.

Я хочу внести СВОЙ вклад в развитие своей Республики. Это моё личное желание», — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что Ступак выдвигается как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата городской думы Республики Коми от пятой Ираёльской территориальной группы.