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Бородавко отреагировал на соперничество Вяльбе и Губерниева в борьбе за пост главы ФЛГР

Бородавко отреагировал на соперничество Вяльбе и Губерниева в борьбе за пост главы ФЛГР
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о соперничестве действующего президента ФЛГР Елены Вяльбе и спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в борьбе за пост главы организации.

«Я думаю, что сейчас нет смысла что-то комментировать, поскольку отчётно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России состоится только через год», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, в последнее время 50-летний Губерниев неоднократно заявлял о намерении возглавить ФЛГР после Вяльбе. Выборы президента федерации состоятся в 2026 году. Елена Вяльбе находится во главе организации c 2010 года.

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