В Республике Коми пройдёт масштабная реконструкция лыжного комплекса имени Сметаниной

Президент федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что в 2025 году пройдёт реконструкция лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной.

«Несмотря на репутацию стадиона мирового уровня, комплекс нуждается в модернизации. Да, уровень лыжной трассы высок, но инфраструктура требует обновления: ремонт гостиницы, снос ветхих зданий, обустройство парковки и другие необходимые улучшения. Достигнута договорённость с правительством Республики Коми о проведении в 2025 году масштабной реконструкции комплекса с целью превращения его в жемчужину лыжного спорта России. В ближайшее время планируются обустройство парковки, замена крыши одного из основных зданий и демонтаж ветхих построек», — написал Семенюк в своём телеграм-канале.