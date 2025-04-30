Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Республике Коми пройдёт масштабная реконструкция лыжного комплекса имени Сметаниной

В Республике Коми пройдёт масштабная реконструкция лыжного комплекса имени Сметаниной
Аудио-версия:
Комментарии

Президент федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что в 2025 году пройдёт реконструкция лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной.

«Несмотря на репутацию стадиона мирового уровня, комплекс нуждается в модернизации. Да, уровень лыжной трассы высок, но инфраструктура требует обновления: ремонт гостиницы, снос ветхих зданий, обустройство парковки и другие необходимые улучшения. Достигнута договорённость с правительством Республики Коми о проведении в 2025 году масштабной реконструкции комплекса с целью превращения его в жемчужину лыжного спорта России. В ближайшее время планируются обустройство парковки, замена крыши одного из основных зданий и демонтаж ветхих построек», — написал Семенюк в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Это радует». Елена Вяльбе высказалась о популярности лыжных гонок среди молодёжи
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android