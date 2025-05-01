Сергей Устюгов рассказал, в каких он сейчас отношениях с Александром Большуновым

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов высказался об отношениях с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

– В каких вы сейчас отношениях с Большуновым?

– Привет-пока, поздравляем – и до свидания. Если это можно назвать общением, то оно такое.

– У вас конфликт?

– Мне кажется, нет. Есть неприязнь к друг другу. Большунов нервничает, когда понимает, что я могу его обыграть.

– У вас тоже есть неприязнь к нему?

– Мне совершенно всё равно. У меня неприязнь ко всем, кто ко мне неуважительно относится, – приводит слова Устюгова Metaratings.

Напомним, на чемпионате России в Казани в спринте классическим стилем между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошла контактная борьба, а затем и стычка. После гонки Устюгов заявил, что принесёт извинения Большунову за то, что махнул на него палкой.