Сергей Устюгов — о квалификации на Олимпиаду-2026: кажется нереальным выиграть отбор

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов допустил вероятность своего непопадания на Олимпиаду-2026 в Италии. В случае допуска россиян на Игры он может не пройти отбор внутри страны.

– До Олимпийских игр меньше года. Вы сказали, что не видите себя на Олимпиаде, можете сломаться психологически. Что-то может изменить вашу позицию?

– Только допуск. Если нам скажут, что едем на Олимпийские игры, то надо найти финансирование на подготовку и мобилизовать все силы. Тогда начну готовиться к Олимпийским играм – 2026, потому что не факт вообще, что я пройду туда. Россия очень большая, нужно выиграть отбор, который очень сложный. А это кажется нереальным, – сказал Устюгов в интервью Metaratings.