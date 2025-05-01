Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов — о квалификации на Олимпиаду-2026: кажется нереальным выиграть отбор

Сергей Устюгов — о квалификации на Олимпиаду-2026: кажется нереальным выиграть отбор
Сергей Устюгов
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов допустил вероятность своего непопадания на Олимпиаду-2026 в Италии. В случае допуска россиян на Игры он может не пройти отбор внутри страны.

– До Олимпийских игр меньше года. Вы сказали, что не видите себя на Олимпиаде, можете сломаться психологически. Что-то может изменить вашу позицию?
– Только допуск. Если нам скажут, что едем на Олимпийские игры, то надо найти финансирование на подготовку и мобилизовать все силы. Тогда начну готовиться к Олимпийским играм – 2026, потому что не факт вообще, что я пройду туда. Россия очень большая, нужно выиграть отбор, который очень сложный. А это кажется нереальным, – сказал Устюгов в интервью Metaratings.

Материалы по теме
Сергей Устюгов рассказал, в каких он сейчас отношениях с Александром Большуновым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android