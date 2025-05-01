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Наталья Терентьева опубликовала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Наталья Терентьева опубликовала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира за сезон-2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в социальных сетях пляжные фото с семейного отдыха на Мальдивах. На них, помимо Терентьевой, запечатлён её супруг Александр Терентьев (двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022) и их дочь Василиса.

Фото: из личного архива Натальи Терентьевой

Фото: из личного архива Натальи Терентьевой

Фото: из личного архива Натальи Терентьевой

Терентьева родила дочь в августе 2024 года, а в декабре уже приняла участие в гонке на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (заняла седьмое место).

Наталья стала пятой в общем зачёте Кубка России по итогам сезона-2024/2025, выиграла соревнования её младшая сестра Дарья. На чемпионате страны Терентьева завоевала четыре золотые медали, победив в скиатлоне, в личном и командном спринте и в составе сборной Татарстана в эстафете.

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