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«Лыжный мир запасается попкорном в ожидании шоу». Журналист NRK — о выборах главы ФЛГР

«Лыжный мир запасается попкорном в ожидании шоу». Журналист NRK — о выборах главы ФЛГР
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Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт (издание NRK) поделился ожиданиями от выборов на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), куда планирует баллотироваться комментатор Дмитрий Губерниев.

«Эта дуэль и борьба между Вяльбе и Губерниевым будет действительно интересным зрелищем. Думаю, весь лыжный мир уже запасается попкорном в ожидании настоящего шоу. Тем не менее это прежде всего внутренняя борьба за власть между двумя очень громкими публичными фигурами. И я не думаю, что это изменит будущее российского лыжного спорта на международном уровне», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Напомним, в последнее время Губерниев неоднократно заявлял о намерении возглавить ФЛГР после Вяльбе. Выборы президента федерации состоятся в 2026 году. Елена Вяльбе находится во главе организации c 2010 года.

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