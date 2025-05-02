«Это глоток свежего воздуха». В Норвегии поддержали Губерниева в борьбе за пост главы ФЛГР

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт (издание NRK) высказался о соперничестве действующего президента ФЛГР Елены Вяльбе и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в борьбе за пост главы лыжной организации.

«Если Губерниев одержит победу и станет президентом вместо Вяльбе, это будет весьма желанным глотком свежего воздуха. Но один только Губерниев не сможет убедить кого-либо вернуть Россию на международные соревнования», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Напомним, в последнее время Губерниев неоднократно заявлял о намерении возглавить ФЛГР после Вяльбе. Выборы президента федерации состоятся в 2026 году. Елена Вяльбе находится во главе организации c 2010 года.