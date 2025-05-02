Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это глоток свежего воздуха». В Норвегии поддержали Губерниева в борьбе за пост главы ФЛГР

«Это глоток свежего воздуха». В Норвегии поддержали Губерниева в борьбе за пост главы ФЛГР
Комментарии

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт (издание NRK) высказался о соперничестве действующего президента ФЛГР Елены Вяльбе и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в борьбе за пост главы лыжной организации.

«Если Губерниев одержит победу и станет президентом вместо Вяльбе, это будет весьма желанным глотком свежего воздуха. Но один только Губерниев не сможет убедить кого-либо вернуть Россию на международные соревнования», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Напомним, в последнее время Губерниев неоднократно заявлял о намерении возглавить ФЛГР после Вяльбе. Выборы президента федерации состоятся в 2026 году. Елена Вяльбе находится во главе организации c 2010 года.

Материалы по теме
«Лыжный мир запасается попкорном в ожидании шоу». Журналист NRK — о выборах главы ФЛГР
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android