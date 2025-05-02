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Норвежский эксперт назвал условие, при котором российских лыжников могут допустить на ОИ

Норвежский эксперт назвал условие, при котором российских лыжников могут допустить на ОИ
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Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт (издание NRK) поделился мнением о шансах российских лыжников выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

«В июне состоится конгресс FIS, который может стать решающим для предстоящей зимы и участия России в Олимпиаде. Если не будет серьёзных шагов к миру или хотя бы продолжительного перемирия, то не думаю, что российские лыжники примут участие в Играх в Италии в следующем году», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что информация о возможном возвращении сборной России на международные соревнования появится в середине июня.

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