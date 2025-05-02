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Стал известен состав сборной Швейцарии по лыжным гонкам в олимпийском сезоне-2025/2026

Стал известен состав сборной Швейцарии по лыжным гонкам в олимпийском сезоне-2025/2026
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Сборная Швейцарии по лыжным гонкам обнародовала состав на предстоящий сезон-2025/2026. В основную национальную команду в олимпийском сезоне вошли 10 лыжников: пять мужчин и четыре женщины.

Мужчины: Валерио Гронд, Беда Кле, Яник Рибли, Джейсон Рюэш, Сириль Фендрих.
Женщины: Аня Вебер, Надя Келин, Алина Майер, Надине Фендрих.

В прошедшем сезоне лучший результат из представителей Швейцарии показала Надине Фендрих, занявшая второе место в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025 среди женщин. На чемпионате мира — 2025 она завоевала две бронзовые медали в спринтерских дисциплинах (личный и командный (с Аней Вебер)). Среди мужчин Валерио Гронд и Яник Рибли вошли в топ-10 спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025, заняв соответственно девятое и десятое места.

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