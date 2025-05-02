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«С ними было хорошее соперничество». Клебо — о возможном возвращении россиян

«С ними было хорошее соперничество». Клебо — о возможном возвращении россиян
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Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо и норвежский лыжник Ян Томас Йенссен высказались о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«С ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своём мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным», — приводит слова Клебо Dagbladet.

«Я надеюсь, что те, кто принимает решения, очень хорошо подумают о том, какой выбор сделать», — добавил Йенссен.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.

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