Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Харальд Амундсен высказался о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов

Харальд Амундсен высказался о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов
Комментарии

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен поделился мнением о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы ведь не можем ничего другого сделать, кроме как ориентироваться на тех, кто принимает решения. Но я уже говорил раньше: если они хотят участвовать в главных стартах, то лучше бы закончить СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). А пока признаков этого особо нет, потому остаётся только надеяться, что в какой-то момент всё изменится», — заявил Амундсен в интервью Dagbladet.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.

Материалы по теме
«С ними было хорошее соперничество». Клебо — о возможном возвращении россиян
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android