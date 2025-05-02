Харальд Амундсен высказался о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен поделился мнением о ситуации вокруг отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы ведь не можем ничего другого сделать, кроме как ориентироваться на тех, кто принимает решения. Но я уже говорил раньше: если они хотят участвовать в главных стартах, то лучше бы закончить СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). А пока признаков этого особо нет, потому остаётся только надеяться, что в какой-то момент всё изменится», — заявил Амундсен в интервью Dagbladet.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.